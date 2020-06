Ilary Blasi, perde la scarpe e va in giro a piedi nudi in giro per Montecarlo

13 giugno 2020 a

L'infradito si rompe nel bel mezzo di una passeggiata a Montecarlo e Ilary Blasi cammina a piedi nudi. La showgirl affronta il piccolo imprevisto con l'ironia e condivide questa piccola disavventura su Instagram e continua imperterrita il suo shopping con un piede scalzo.

La Blasi continua così a camminare come se fosse in passerella, tenendo elegantemente la ciabattina rotta in mano e sfoggiando la pedicure perfettamente curata. Poi si mette in posa da star per uno scatto, evidenziando il piede con tanto di cerchio e freccia.

