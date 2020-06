Non è l'Arena, Alessandro Cecchi Paone inchioda il governo: "Ma il vaccino contro il virus quando arriva? Mettetevi d'accordo sulla data"

14 giugno 2020 a

In tanti si chiedono quando sarà pronto il vaccino contro il coronavirus, Alessandro Cecchi Paone compreso. Ospite a Non è l'Arena, il giornalista ha esordito così: "Il consigliere di Speranza, Walter Ricciardi, ha detto che il vaccino sarà disponibile da novembre per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli anziani. Poi però ho sentito fior fiore, e non dico i nomi, che ci hanno detto che prima di un anno e mezzo non se ne parla. Vi mettete d'accordo sulla data?". Immediata la replica del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: "Mesi fa si diceva che il vaccino non ci sarebbe stato prima di un anno, ma intanto la ricerca è andata avanti. Nonostante questo non possiamo avere la certezza".

