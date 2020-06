Vittorio Sgarbi a Live Non è la D'Urso, la figlia Alba: "Ha rischiato di annegare, è uscito dal mare senza mutande e senza occhiali"

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

Vittorio Sgarbi contro le sfere. Vittorio Sgarbi contro tutti a Live Non è la D'Urso. Dalla polemica per il no alla mascherina in commissione al salvataggio in mare in Albania. E’ puntata del ritorno delle sfere. Il critico d’arte s’infuria in Commissione alla Camera e dice: “Ho una malattia non posso indossare la mascherina”. E la seduta viene sospesa. Sgarbi si giustifica in studio: "Borrelli ha detto, il 4 aprile, 'non porto la maschera perché rispetto le distanze' - tuona il deputato -. La mascherina non è detto che ci salvi”. Il critico prende il telefono in diretta e cerca in Rete dispacci di agenzia che gli diano ragione. "Le regioni da Firenze in giù non dovevano aprire - urla Sgarbi contro Klaus Davi -. Dovevano chiudere la Lombardia e basta".

Poi il colpo di scena. In diretta. Tra i cinque sferati, a sorpresa, c’è una donna. È la figlia di Sgarbi. Alba. E’ stata lei a salvare Vittorio da un annegamento in Albania, dopo che era stato travolto dalle onde. "Voleva entrare in mare, che era mosso. L’ho visto in difficoltà e sono andata da lui", racconta la ragazza, che conferma: "E’ uscito dal mare senza mutande e senza occhiali"

