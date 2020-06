Vittorio Sgarbi, salvato dalla figlia in mare: "Ha rischiato di annegare"

06 giugno 2020 a

Paura per Vittorio Sgarbi che ha rischiato di annegare. Il critico d'arte, nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, si trovava a fare il bagno in una spiaggia del litorale di Pala, nel sud dell'Albania. Qui - da quanto raccontano i collaboratori - Sgarbi è stato sorpreso dalla forza delle onde ed è all'improvviso scomparso, per poi riemergere annaspando. Vitale il soccorso della figlia Alba e del bagnino del resort nel quale alloggiava. A testimoniare quanto accaduto il video diffuso dall'ufficio stampa in cui si vede tutta la scena: Sgarbi nel mare agitato e la figlia preoccupata che lo richiama e lo prega di tornare indietro.

