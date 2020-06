Vittorio Sgarbi replica a Mara Carfagna dopo il botta e risposta in Aula: "Capra con l'aria da maestrina. Non ti voglio vedere più"

12 giugno 2020 a

A Vittorio Sgarbi il richiamo di Mara Carfagna di ieri, giovedì 12 giugno in aula alla Camera, non è andato giù. Il critico d'arte si era rifiutato di indossare la mascherina obbligando la vicepresidente a riprenderlo: "Non è che qui siamo 629 imbecilli e uno intelligente", aveva tuonato la deputata di Forza Italia. Ma la questione non si è conclusa. Sgarbi, con un suo video intitolato Coronavirus, le mascherine e quella capra di Mara…, ha aspramente criticato la Carfagna: "Abbiamo visto in televisione l’inaudito richiamo, l’arroganza di una vicepresidente della Camera, che con aria da maestrina o da preside mi ha detto di mettere la mascherina. Nel suo ordine, basato sulla sua assoluta ignoranza, sembrerebbe che da parte mia ci fosse stato un gesto polemico".

Il critico infatti la mascherina ce l'aveva, ma come sua stessa ammissione era a distanza da tutti e per questo poteva non indossarla, citando le parole del capo della Protezione civile. E ancora: "Allora questa Carfagna intollerabile, spero di non vederla più e di non salutarla. Chi ca..o sei tu per dirmi dove la devo mettere e come la devo mettere". E chissà cosa risponderà la diretta interessata che proprio ieri non le ha mandate a dire durante l'audizione.

