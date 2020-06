Live-Non è la d'Urso, Fabrizio Corona lo sfogo dopo la decisione dei giudici milanesi: "Non sono felice, nessuno potrà capire cosa ho dentro"

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

a

a

“Non sono felice: sono sollevato. Mi sono tolto una preoccupazione, un peso sullo stomaco. Per me questi 9 mesi erano fondamentali per rivedere la luce e per sistemare un po', una volta per tutte, la mia situazione giudiziaria", Fabrizio Corona rompe il silenzio con un. videomessaggio al Live - Non è la d’Urso. Nei giorni scorso c’è stata la decisione della Corte di Cassazione di annullamento del provvedimento dei giudici milanesi: Corona avrebbe dovuto scontare altri 9 mesi di pena (in modo retroattivo), trascorsi in affidamento terapeutico.

“Credo di aver pagato, nessuno di voi potrà capire cosa ho dentro. Credo di essere cambiato, spero di riacquistare presto la mia la libertà perché non vedo l’ora di portare mio figlio al mare. Ringrazio tutti quelli che mi sono vicini, la storia non è finita e presto sentirete parlare ancora di me”, dice Corona.

