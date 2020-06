Io e te, Valeria Marini messa alle strette da Pierluigi Diaco: "Ho sbagliato, troppi reality"

15 giugno 2020 a

a

a

Valeria Marini, ospite di Io e te su Rai Uno si è confidata col conduttore Pierluigi Diaco. La Marini, scrive Gossip e tv, ha dichiarato di essersi pentita di alcune recenti scelte professionali. In particolare si è riferita ai tanti reality show a cui ha partecipato. “Ho fatto grandi errori”, ha ammesso, spiegando che non rifarebbe più così tante trasmissioni del genere.

Dramma sul set per il figlio di Adriano Pappalardo: crollo e ricovero immediato

Poi è ritornata sulle liti, nel Grande Fratello Vip 4, con Rita Rusic. "Volevo dirle che quello che aveva detto su di me non era vero. In privato non si poteva e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini. Però adesso basta con queste storie ora si va alla sostanza”, ha concluso la Marini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.