Mario Giordano a Fuori dal coro: "11.800 migranti sbarcati. RIcollocati? Una mazza"

"Ricollocati una mazza!". Mario Giordano perde il controllo e urla davanti alle telecamere di Fuori dal coro tutta la sua rabbia. Ha appena mostrato ai telespettatori i veri numeri dell'immigrazione: Dal settembre 2019 a oggi sono sbarcati 11.800 migranti. Di questi, in barba agli accordi presi con gli altri Paesi dell'Unione europea, sono stati redistribuiti oltre i confini italiani appena 540. Traduzione: 11.260 migranti sono rimasti qui. Per questo Giordano si avvia urlando e a passo marziale davanti al cameraman per il suo consueto "primo piano dello sdegno".

In studio, l'ex europarlamentare di Forza Italia Iva Zanicchi si dice preoccupatissima: "Succederanno cose molto gravi in questo Paese, chi arriva qui non ha rispetto, vanno a spacciare, se possono stuprano. Sanno che in Italia non gli succederà nulla".

