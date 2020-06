Tagadà, Tiziana Panella sta male: in video Orsingher. Il clamoroso duello con... suo marito su Rai 1

17 giugno 2020 a

Un forfait e un intreccio clamoroso. Si tratta di Tagadà, il programma del pomeriggio de La7. Il forfait è quello della conduttrice, Tiziana Panella, che si è sentita poco bene e ha dovuto passare di mano la conduzione. E, come ha anticipato TvBlog, a condurre è Alessio Orsingher, giornalista e redattore presente in studio, che - non per la prima volta - sostituisce in via eccezionale la Panella. Ma questa volta, la sostituzione è differente, perché mette in atto una impensabile ed inedita sfida televisiva: Orsingher contro suo marito. Già, perché lui e Pierluigi Diaco sono uniti civilmente dal 2017. E Diaco, alla stessa ora, sarà in onda su Rai 1 con Io e Te. Insomma, fino alle 15.40 una sfida tutta in famiglia.

