Otto e Mezzo, Mattia Santori su Giuseppe Conte: "Stati generali? Per tre mesi ha comandato da solo"

17 giugno 2020 a

a

a

Mattia Santori è ospite in studio da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. L’argomento del giorno è legato agli Stati generali, dai quali Giuseppe Conte spera di uscire rafforzato e soprattutto con un’idea per rilanciare il paese. “Abbiamo accumulato un vantaggio con il lockdown, la cui gestione è stata positiva, eppure - è l’analisi del fondatore delle Sardine - siamo gli unici senza una data di riapertura delle scuole e senza una visione di cosa succederà dopo la fine della cassa integrazione quindi del blocco dei licenziamenti”. L’impressione di Santori è che si stia rinviando un problema che “poi a un certo punto scoppierà tutto insieme. Non è troppo tardi, gli Stati generali sono probabilmente un modo per dire che per tre mesi Conte ha comandato solo e ora cerca di aprire. Il grande problema - chiosa Santori - è che si sente odore di soldi, quando c’è tanto miele le api arrivano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.