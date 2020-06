Andrea Delogu assieme a Marcello Masi condurrà La Vita in Diretta Estate

18 giugno 2020 a

Andrea Delogu e Marcello Masi condurranno La vita in diretta Estate, spin off estivo del format di Rai Uno. È stata la stessa Delogu ad annunciarlo su Twitter. Speaker radiofonica, presentatrice, scrittrice e attrice, la Delogi condurrà con l'ex giornalista del Tg2 che da tempo conduce in coppia con Daniela Ferolla Linea Verde Life, il programma del pomeriggio di Rai Uno a partire dal 29 giugno (La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini termina venerdì 26 giugno).

La Vita in Diretta, il cambio in corsa: ecco chi arriva alla conduzione, ribaltone estivo

“Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La vita in diretta Estate dal 29 giugno. Grazie Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me l’aspettavo”, il tweet della presentatrice di Stracult, programma di Rai Due sul cinema di Marco Giusti che tornerà a settembre sul piccolo schermo, Negli ultimi anni, scrive Gossip e tv, ha condotto Indietro tutta! 30 e lode e Dance Dance Dance. Dal 2016 è sposata con l’attore Francesco Montanari, noto per la parte del Libanese in Romanzo Criminale-La Serie.

