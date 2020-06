Striscia la Notizia affonda Sergio Sylvestre: "Non dicevamo a te", tutto da godere

19 giugno 2020 a

Un lungo servizio a Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 18 giugno. Un servizio tutto dedicato alle gaffe legate al ritorno della Coppa Italia in televisione nel corso dell'ultima settimana. Il tg satirico di Antonio Ricci mostra, con Cristiano Militello, gli striscioni più divertenti ed azzeccati, punta poi i riflettori sui tanti protagonisti - da Andrea Agnelli in giù - che si sono mostrati allo stadio senza mascherina. E ancora, fa notare come Gianni Di Gennaro abbia gufato, e di brutto (seppur ovviamente involontariamente) il rigore di Paulo Dybala, il primo nella finale tra Juventus e Lazio, penalty poi sbagliato. Ma non poteva mancare, ovviamente, il disastro di Sergio Sylvestre nell'esecuzione dell'Inno nazionale, quella strofa dimenticata che sta facendo discutere da due giorni. "Ora ascoltiamo l'Inno... silenzio", commenta la voce fuori campo di Militello. Dunque, quando Sylvestre scorda la strofa, aggiunge: "No, ma silenzio non dicevo a te". Sergio Sylvestre colpito e affondato.

