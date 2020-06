Tg4, impensabile gaffe: "Tifosi assembrati a Napoli? Guardate Vicenza". E va in onda questa roba...

20 giugno 2020 a

Anche il Tg4 è incappato in una gaffe. Impegnato a commentare le scene di tripudio e assembramento dei tifosi napoletani dopo la vittoria della Coppa Italia, Giuseppe Brindisi manda in onda immagini sbagliate. "Tifosi assembrati a Napoli? Sì, ma pure a Vicenza" ha spiegato il conduttore, cadendo in errore. A rivelare quanto accaduto la redazione di Vicenzapiù: “Se guardiamo le immagini divulgate dal Tg4 vediamo che effettivamente c’è un grosso assembramento di persone. Chi conosce Vicenza riconoscerà subito piazza dei Signori. Chi ha l”occhio clinico dirà che sono tutti senza mascherina. Ma chi è onesto e attaccato alla realtà dirà che quella non è la festa di quest’anno per la promozione in Serie B, promozione ottenuta a tavolino a causa dell’emergenza Coronavirus e festa assieme ai tifosi che è stata rimandata proprio per l’emergenza sanitaria, limitandosi a dei sobri festeggiamenti della squadra e della società nel rispetto delle norme anti-Covid, bensì della presentazione della squadra di Renzo Rosso avvenuta nell’estate del 2019”. Insomma, uno scivolone per il Tg4 ma in buona fede, anche se ai giornalisti veneti non è andato giù: “Nessuno vuole scatenare una guerra Nord-Sud, il periodo è delicato. Atteniamoci alla realtà dei fatti”.

