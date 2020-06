Domenica In, Stefano De Martino di nuovo da Mara Venier: anticipazioni, Belen Rodriguez assediata?

20 giugno 2020 a

Mara Venier ci prende gusto e ripropone Stefano De Martino per la seconda settimana consecutiva. Filtrano le anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica In, dove sarà ospite ancora una volta il presentatore di Made in Sud, al centro delle cronache rosa per la burrasca sentimentale che sta attraversando con Belen Rodriguez. Già la scorsa settimana la presenza di De Martino aveva suscitato una certa attenzione mediatica, adesso il bis per infiammare nuovamente il gossip. Oltre all’ex ballerino di amici, la Venier ospiterà anche Milly Carlucci per parlare della prossima edizione di Ballando con le stelle, il cantautore Francesco Gabbani e il professore Fabrizio Pregliasco per fare il punto sulla fase 3 del coronavirus.

