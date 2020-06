Striscia la Notizia, il caso-Botteri? Antonio Ricci picchia duro: una vergogna della sinistra, "cosa c'è dietro"

21 giugno 2020 a

Zitti tutti, parla Antonio Ricci. Il padre e ideatore di Striscia la Notizia si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si affronta anche uno dei casi che hanno recentemente riguardato il tg satirico: Giovanna Botteri e le polemiche nate in seguito a un servizio su di lei e sul suo look. "Tutto è nato da una fake news: l'idea che Striscia l'avesse insultata - premette Ricci -. C'è da dire che tra l'inviata gattara e la mannequin la mia simpatia va alla prima. In realtà era un servizio a difesa della Botteri, una pippa inutile, non certo un servizio satirico. Uno di quei pezzi che definisco defatiganti e che con arte norcina da bartender mescolo nel cocktail di Striscia per dare un respiro, e far risaltare il servizio successivo. Eppure a sinistra è partita la solita invidia del martire della Chiesa cattolica", sottolinea mister Striscia. Dunque, Ricci picchia durissimo: "La sinistra, per arricchire il suo pantheon di santi subito, è sempre alla ricerca di venerabili vittime da far adorare; in quel caso, la Botteri. I giornali hanno manipolato i comunicati stampa e si sono scatenati sul nulla", ha chiosato Antono Ricci.

