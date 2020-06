Domenica In, Milly Carlucci e la confessione alla Venier: "Mio padre? Non la prese bene, mi voleva magistrato"

21 giugno 2020 a

Milly Carlucci è l’ospite principale di Mara Venier, che per la penultima puntata di Domenica In si è concessa una lunga chiacchierata con la signora della prima serata targata Rai1. In autunno la Carlucci tornerà in onda con la nuova edizione di Ballando con le stelle, rinviata a causa dell’epidemia da coronavirus. Intanto Milly dalla Venier non solo ha ripercorso la sua carriera televisiva, ma ha anche rivelato un retroscena familiare: “Non avevamo mai pensato di fare tv, papà mi voleva inizialmente magistrato. Quando non feci giurisprudenza e andai a fare architettura non la prese bene. Pensava che fosse una carriera nel quale non costruivo, il nostro mestiere è fatto di alti e bassi”.

