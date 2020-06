Barbara D'Urso, il Live saluta con un grazie a Pier Silvio Berlusconi: "Ho scelto di continuare a stare qui, eravamo in 5"

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

Ultima puntata. Live Non è la D'Urso chiude e ritorna a settembre. Stagione scoppiettante, all’insegna di share altissimo e ascolti da capogiro. Ma Barbara D’Urso ha fatto i conti anche con l’emergenza coronavirus.

"Grazie a Mediaset per il sostegno in questi mesi difficili. Eravamo in cinque", racconta all'inizio della puntata. "Prima di andare avanti, visto che è l'ultima puntata di questa stagione... Sono accadute delle cose. Abbiamo iniziato il programma in un modo e poi il mondo si è fermato. Volevo solamente dire un grazie per tutti, al mio direttore generale e al mio editore, Pier Silvio Berlusconi, che hanno voluto fortemente Live Non è la D'Urso. Hanno amato fortemente Live Non è la D'Urso. E mi sono stati vicini nel momento in cui è accaduto quello che è accaduto in Italia e in tutto il mondo", continua la regina degli ascolti Mediaset. "Io ho scelto, supportata da loro, di continuare a stare qui. Ho cercato di farvi compagnia, di insegnarvi a lavarvi le mani e a usare i guanti. Insomma, nel mio piccolo ho cercato di supportarvi e farvi compagnia. Siamo stati la prima trasmissione a fare tutta la puntata senza pubblico. E dobbiamo fare in modo che questo non riaccada mai più. Questo è quello che è accaduto a Live Non è la D'Urso in questi mesi, orgogliosi di essere stati con voi e di aver cambiato in corsa il programma".

