La Vita in Diretta, la rivelazione della mamma di Luca Sacchi: "Anastasiya e Princi, quello sguardo strano che ho notato in vacanza"

A La Vita in Diretta anche Bianca Furiosi, la mamma di Luca Sacchi. La donna è stata ospite di Alberto Matano dopo la prima condanna legata alla vicenda che ha visto l'uccisione del figlio. "La scorsa estate - racconta mamma Bianca in merito alla condanna a quattro anni di reclusione per Giovanni Princi, amico di Luca, accusato del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di marijuana.- Anastasiya e Princi sono venuti in vacanza con noi. Non mi è mai piaciuto. Ho notato uno sguardo strano tra lei e Princi. Voglio specificare che Princi non era un amico di infanzia, Luca era un ragazzo per bene, lo ha conosciuto l'ultimo anno di scuola".

Bianca Furiosi non ha peli sulla lingua e torna a parlare dell'ex fidanzata del figlio, che lei stessa ha ammesso aver trattato come una figlia: "Ha trascorso quattro anni a casa mia, dopo la morte di Luca è sparita. Adesso penso che non le importasse così tanto di lui. Io non ho più un figlio, non posso più vedere un film con lui, non posso più preparargli un piatto".

