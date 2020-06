CartaBianca, Bianca Berlinguer batte Mario Giordano? Sì, ma... il trionfo è di Giorgia Meloni

24 giugno 2020 a

Un faccia a faccia televisivo che ha visto Cartabianca spuntarla su Fuori dal Coro. Nella serata di martedì 23 giugno Bianca Berlinguer ha battuto Mario Giordano con rispettivamente 1.255.000 spettatori, pari ad uno share del 6,6% per cento, e 1.057.000 con il 6,5. Uno scontro, più che tra conduttori, verrebbe da dire tra ospiti. Su Rai 3 infatti Giorgia Meloni ha avuto la meglio a scapito di Matteo Renzi, ospite invece su Rete Quattro. Al centro del dibattito politico, senza distinzione di reti tv, il governo e la sua fragilità.

A riguardo la leader di Fratelli d'Italia non ci è andata per le leggere: "Nel Decreto Rilancio ci sono anche consulenze dei ministeri, bonus monopattini e 100mila euro di voli aerei in business class per l’Expo di Dubai", ha tuonato, bocciando a pieno diritto i giallorossi. Ma non è da meno neppure il numero uno di Italia Viva che, nonostante faccia parte della maggioranza, non le manda a dire: "Io non voglio fare il fidanzamento con i grillini, sto con i grillini soltanto perché Salvini l'anno scorso ha esagerato". In sostanza l'agguato a Conte è dietro l'angolo e che arrivi dall'opposizione o dai suoi poco importa.

