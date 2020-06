L'Aria che tira, De Magistris sta con Salvini contro Palamara: "Chissà cosa accadeva nel suo ufficio"

24 giugno 2020 a

a

a

Luigi De Magistris, ospite a l'Aria che tira, analizza il caso Palamara, le dichiarazioni anti-Salvini e il ruolo el ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede sul caso Di Matteo: "Politicamente non ho nulla in comune con Salvini. ma un magistrato che scrive che ha ragione ma va attaccato non può fare il magistrato", spiega il sindaco di Napoli facendo riferimento alle dichiarazioni dell'ex presidente dell'Anm contro il leader leghista.

Infine De Magistris ha da dire qualcosa anche al ministro Bonafede sul caso Di Matteo: "Il ministro deve contribuire a chiarire un aspetto, che cosa è accaduto nell'ufficio del ministro, tra mancati gradimenti o dinieghi". L'ex pm fa riferimento al caso Dap e a tutta la polemica nata attorno alla scelta di quale magistrato dovesse guidare le carcere italiane e la conseguente querelle Basentini-Di Matteo.

