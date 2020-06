L'Eredità, il drammatico appello di Flavio Insinna: "È tremendo, lo sapete meglio di me..."

24 giugno 2020 a

a

a

Un momento toccante, triste, per Flavio Insinna a L'Eredità su Rai 1, la puntata del 24 giugno. Siamo nell'anteprima del programma, in cui il conduttore si dedica alla lettura dei messaggi dei fan. Oppure agli appelli, come in questo caso. Insinna ha prima ricordato quanto sia tragico il momento a causa dell'emergenza coronavirus: "La crisi è tremenda, lo sapete meglio di me". Dunque ha voluto rilanciare e promuovere l'impegno della sua trasmissione col Banco Alimentare, che si occupa di raccogliere e ridistribuire eccedenze alimentari a favore dei più poveri. "Un’emergenza economica tremenda, una crisi sociale pazzesca, non vi sto a dire i numeri, però sono clamorosamente negativi", ha aggiunto Insinna chiedendo ai telespettatori de L'Eredità a contribuire ad una buona causa.

L'Eredità, "neppure il coronavirus": bomba di Maurizio Costanzo su Flavio Insinna

L'Eredità, "non è un'anteprima di tempo fa": lo straziante messaggio di Flavio Insinna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.