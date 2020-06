Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius? "Molto intenso", bomba della fonte segreta

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

Amore a gonfie vele a Uomini e Donne. E finisce tutto in una bolla di sapone. Adesso, tra Gemma Galgani e Sirius (al secolo Nicola Vivarelli) non ci sono più fibrillazioni. Tutto va liscio ed è amore. Sono loro stessi a rivelarlo al Magazine di Uomini e donne. Qualche giorno fa si vociferava di una crisi tra il bel marinaio, non ancora trentenne, e la Dama torinese (che di anni ne ha 70). Dopo le parole della mamma di Sirius, che aveva assicurato un vero e proprio sentimento, arrivano le rassicurazioni dalle colonne del settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi. Adesso, secondo una fonte segreta, ci sarà una tappa a Forte dei Marmi. Un viaggio romantico, veloce. Intenso. E poi, sullo sfondo, ancora una volta, l’incursione a Temptation Island. Nessuna conferma, per adesso. Ma tanta curiosità.

