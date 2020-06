Belen Rodriguez, Stefano De Martino "sul mercato". "Lo voglio", corte spietata: clamorosa voce nei corridoi Rai

27 giugno 2020 a

“Una vera rivelazione. Lui lo voglio”. Mara Venier non nasconde l’apprezzamento per Stefano De Martino, che vorrebbe includere tra i compagni di viaggio che dovranno accompagnarla nella prossima edizione di Domenica In. Che potrebbe essere anche l’ultima per la Venier, la quale ormai non ha più nulla da dimostrare: anche l’ultima sfida in Rai è stata vinta alla grande, gli ascolti non mentono. Per quanto riguarda De Martino, invece, la sua carriera è in ascesa nonostante il gossip sfrenato che lo riguarda per le storie tese degli ultimi tempi con la compagna (ex?) Belen Rodriguez. Stefano sarà per la terza domenica consecutiva tra gli ospiti in collegamento con la Venier: chissà se stavolta la ‘zia’ riuscirà a farlo sbottonare un minimo sulle questioni di cuore. Ma difficilmente avverrà, dato che De Martino non vuole parlarne in pubblico e la Venier è sempre stata molto rispettosa nei suoi confronti.

