Detto Fatto, Bianca Guaccero "stravolta" dalla Rai: slitta a ottobre e cambio orario

Slittamento in autunno inoltrato per Detto fatto. Il programma del pomeriggio di Raidue condotto da Bianca Guaccero non tornerà in onda prima della fine del Giro d'Italia. La manifestazione sportiva a sua volta inizierà in ritardo a causa dell'emergenza coronavirus, e la diretta su Raidue dell'evento sportivo condiziona i palinsesti. Detto fatto partirà così dopo il Giro, in programma dal 3 al 25 ottobre. Il lunedì successivo, spazio alla Guaccero e ai suoi ospiti, con più di una sorpresa. Secondo il sito specializzato Davidemaggio.it lo show cambierà anche orario per lasciar spazio al programma di Milo Infante, nella speranza di un buon traino per migliorare lo share del 4%, giudicato a viale Mazzini un po' deludente.

