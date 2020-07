Io e Te, Pierluigi Diaco sbotta con Monica Setta: "Voi farlo tu?", gelo su Rai 1

01 luglio 2020 a

Gli ospiti di Pierluigi Diaco a Io e Te ancora non hanno capito che il conduttore di Rai1 detesta essere interrotto. Lo ha scoperto a sue spese Monica Setta, che si è raccontata nel salotto di Diaco tra carriera e vita privata. All’inizio dell’intervista, però, c’è stato un piccolo momento di gelo. Si parlava dei pregiudizi subiti dalla conduttrice di Uno Mattina in Famiglia, quando quest’ultima ha interrotto Diaco per una precisazione alla sua domanda. “Vuoi condurre tu?”, ha subito sbottato il presentatore di Io e Te, seppur con il sorriso. Lo stesso con cui la Setta ha replicato in tutta fretta “no, no, prego”. L’episodio non è sfuggito ai social, che hanno fatto subito ironia su Diaco: “Stavolta ci ha messo solo quattro minuti per il ‘vuoi condurre tu?’”.

