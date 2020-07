Io e Te, impensabile Pierluigi Diaco con Dodi Battaglia: "Scusami, conduci tu". Erroraccio e risposta a chi lo insulta

02 luglio 2020 a

Tiene banco, ancora una volta, Pierluigi Diaco, il conduttore del sempre più chiacchierato Io e Te, il seguitissimo programma in onda su Rai 1. Diaco, infatti, negli ultimi giorni ha più volte sbottato, con ospiti e pubblico, al grido di "conduci tu". E nella puntata del 2 luglio, di fatto, ha fatto il verso a se stesso. Tra gli ospiti c'era Dodi Battaglia, e Diaco, per errore, lo ha interrotto durante una sua performance. Dunque, ha guardato dritto in camera e ha affermato: "Conduci tu". Una netta risposta a chi lo ha criticato per le sue bizze negli ultimi giorni. Il punto è che mentre Battaglia cantava, la regia ha inquadrato il conduttore che faceva segno di alzare il volume. Così, una volta terminata l'esibizione, Diaco ha affermato: "Ti chiedo scusa. Mentre hai incominciato a suonare, per dare un segnale ai gentili collaboratori dell’audio segnalavo di alzare il volume, no? Perché non ti sentivo e sono stato inquadrato e quindi ti chiedo scusa per aver interrotto un’emozione", ha concluso.

