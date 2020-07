Io e Te, Katia Ricciarelli e la bordata contro Pierluigi Diaco: "Di solito lo faccio", sistemato così

01 luglio 2020 a

Tempo di rivelazioni a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Rivelazioni snocciolate proprio dal conduttore, il quale in apertura di puntata, quando si occupa della posta del cuore, parla di Katia Ricciarelli. E rivela cosa fosse accaduto soltanto pochi minuti prima: "Katia mi ha sgridato poco fa durante la pubblicità perché mi ha detto Diaco, ma io durante l’anteprima solitamente do una pillola di quello che accadrà durante la pagina della lirica e le ho anche proposto di mettere una lavagna con gli errori del conduttore. L’errore è stato non citare questa cosa". Una bella tirata d'orecchie, insomma.

Interessante anche il passaggio in cui Diaco chiede all'ex moglie di Pippo Baudo se, nel mondo dello spettacolo, la sincerità esiste. La risposta? Assai sincera: "Purtroppo no. Perché hanno sempre paura di, neanche di ferire, perché dire la verità fa anche bene, ed evitare degli errori alla persona che ti ascolta, nel caso peggiore è quando dicono bugie perché vogliono fregarti. Brutta persona quella", ha tagliato corto.

