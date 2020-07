Temptation Island, Alessandro ai ferri corti con Sofia: "Perché quelle telecamere...", è già crisi

Francesco Fredella 03 luglio 2020 a

a

a

Sguardi e tentazioni. Il copione è sempre lo stesso. A Temptation Island va in scena il caos tra Alessandro e Sofia. “Quel poco che ho visto già quasi mi basta per arrivare a delle conclusioni. Io sono uno che ama tanto, secondo me dopo tre giorni ho visto anche troppo“, dice al falò Alessandro davanti a Filippo Bisciglia. Va su tutte le furie. “Io non ho accarezzato nessuno, lei accarezzava la gamba del tentatore. Vedo che sta molto bene, sono contento che stia così dopo tre giorni. Vedremo dopo chi ride e chi piange”. Poi Sofia piange per davvero durante il falò. Ma lui sembra più che altro interessato a Beatrice. Lui sbotta: “Perché le telecamere sono puntate su di noi?”.

Temptation Island, succhiotto in diretta: "Non mi ama", Valeria bidona Ciavy e si consola così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.