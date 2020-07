Detto Fatto, Bianca Guaccero non si trattiene e scoppia in lacrime: "Difficile"

03 luglio 2020 a

Detto Fatto si chiude in lacrime, quelle di Bianca Guaccero. Durante l'ultima puntata di stagione della trasmissione di Rai2, la conduttrice non ha trattenuto l'emozione, quando Jonathan Kashanian le ha dedicato un filmato sull'anno appena trascorso. "È stato un anno difficile, per tutti. Ma per noi in particolare, dall'inizio. Abbiamo lottato tanto contro tutto e tutti per continuare a esserci."

"Siamo persone sane, pulite e ce l'abbiamo fatta. È un'occasione rara poter lavorare con persone così", ha ringraziato tutti in studio e non. La Guaccero, che ancora una volta si è lasciata andare, è stata premiata: tanti i commenti di plauso da parte dei fan su Twitter. "Un super cast, ci mancherete", e ancora: "Bravissimi".

