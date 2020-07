Io e Te, il clamoroso crollo di Pierluigi Diaco: "Ho perso lucidità, dimmi se...", in lacrime con Flavio Insinna

03 luglio 2020 a

“Ti voglio chiedere un consiglio professionale”. Pierluigi Diaco ospita Flavio Insinna nel salotto di Io e Te, ma in realtà è lui a confessarsi con il presentatore de L’Eredità. “In questo mese mi è capitato per il troppo amore e per la troppa passione che metto in questo mestiere di avere delle intemperanze - racconta Diaco - e quindi a microfono aperto mi sono permesso di giudicare il lavoro di alcune persone impegnate qua dentro. Proprio come Flavio, ogni tanto ho perso la lucidità e la pazienza, ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole - dice mentre si commuove - è perché chiedevo aiuto. Fare questo mestiere con la passione e con la dedizione che mettiamo io e questo signore qui (Insinna, ndr) a volte può portare a perdere la pazienza. Quindi non pensate che quelle reazioni rispecchino il carattere dei personaggi televisivi - chiosa Diaco - accade anche a noi di perdere la pazienza”.

