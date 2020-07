Io e Te, Pierluigi Diaco sbrocca con l'auotre: "Datte 'na calmata", gelo su Rai 1

03 luglio 2020 a

a

a

Pierluigi Diaco nella bufera. Non sono infatti passati inosservati i modi di fare del conduttore di Io e Te, trasmissione in onda su Rai Uno. Dopo lo scontro nel dietro le quinte con Alberto Matano e il botta e risposta con Monica Setta, ecco che Diaco ci ricasca. Questa volta il conduttore è stato infastidito da un autore che, in diretta, è passato di fronte alla telecamera. Diaco, impegnato a introdurre un nuovo tema della puntata, ha visto davanti a sè passare rapidamente una figura. "Niente - ha subito rimproverato il diretto interessato - gli autori passano davanti alle camere....fantastico! Maurizio Gianotti datte 'na calmata".

"Gli ho detto che è stato sleale con la Cuccarini". Diaco vuota il sacco sul faccia a faccia con Matano. Altra bomba: "Ma chi c'è dietro?"

Un'uscita che ha infastidito il web già nervoso per il trattamento riserbato alla Setta. La giornalista, ospite di Io e Te, ha involontariamente anticipato la risposta alla domanda di Diaco che, per contro, la gelata con un secco: "No aspetta...vuoi condurre tu?".

