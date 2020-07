"La verità su Adriana Volpe e Alessio Viola": l'indiscrezione di Marcello Cirillo

Francesco Fredella 03 luglio 2020 a

a

a

Marcello Cirillo non ha dubbi: “Nessun attrito tra Adriana Volpe e Alessio Viola”. Lui, musicista di livello e molto amato al pubblico, conosce benissimo Adriana: insieme hanno lavorato ai tempi de I fatti vostri con Giancarlo Magalli. Poi tra la Volpe e lo storico conduttore è finita male per colpa di una battuta in diretta: Adriana l’ha denunciato. Lui ha chiesto scusa più volte. Ma sembra che sia rimasto tutto inascoltato.

“L’ho sentita qualche giorno fa. Ma quale attrito con Alessio. Si rispettano e si vogliono bene”, dice Marcello Cirillo. Secondo il suo punto di vista, Ogni Mattina - il nuovo programma di Tv8 - potrebbe crescere puntata dopo puntata. “Sono certo che gli ascolti saliranno”, continua al telefono Cirillo. “Il pubblico deve abituarsi al tasto otto del telecomando. Lo farà, imparerà a capire che ci sono anche Alessio e Adriana. A proposito: per la prima volta ci troviamo di fronte ad un collega che la rispetta”. Ma intanto gli ascolti del programma di Tv8 sono bassi. Un punto percentuale. Stop. La Volpe e Viola inchiodano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.