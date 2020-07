La vita in diretta estate, Al Bano Carrisi fa calare il gelo: "Sto preparando il funerale, ho preso una bara"

04 luglio 2020 a

Un Al Bano Carrisi che sorprende e fa calare, almeno inizialmente, il gelo. Siamo a La vita in diretta estate, condotta su Rai 1 da Andrea Delogu, dove il cantante di Cellino San Marco era ospite in collegamento per parlare del concerto che si è poi tenuto alla sera di venerdì 3 luglio al Policlinico di Bari, un concerto dedicato agli operatori sanitari che hanno combattuto il coronavirus. E Al Bano ha affermato: "Sto preparando il funerale, ho preso un bara". Silenzio e occhi che si sgranano, ma a stretto giro il cantante aggiunge: "È il funerale del covid- Ho messola data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo", ha conlcuso fiducioso Al Bano riportando la situazione alla normalità.

