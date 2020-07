Carlo Calenda sbrocca per la foto di Conte e Olivia al Cinema America: "Raccapricciante"

07 luglio 2020 a

Carlo Calenda come un fiume in piena. Il leader di Azione, ospite a In Onda su La7, vede la foto di Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino al Cinema America e perde le staffe: "Quella foto - esordisce durante il programma di Luca Telese e David Parenzo - è raccapricciante, andrebbe messa vicino alla foto di Conte e Salvini che ridono con i decreti Sicurezza...Siamo davanti al più grande gesto di trasformismo mai avallato dalla sinistra".

Per Calenda la colpa è anche dei dem, rei di non aver ancora smantellato i decreti Sicurezza che inasprisce la politica migratoria del Paese. "La sinistra - torna a picchiare duro - non ha più il coraggio di avere un punto politico. E Conte quando stava con i fasci, era fascio, ora che sta con i democratici è il più grande leader riformista".

