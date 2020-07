Temptation Island, brutale raptus di Antonella Elia contro Pietro: davanti alla telecamera... voce-choc

07 luglio 2020 a

L'anticipazione relativa alla prossima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 giovedì 9 luglio, è di quelle clamorose. Si parla di una sempre più vulcanica Antonella Elia e di Pietro Delle Piane, che saranno protagonisti di un falò di confronto. Lui avrebbe visto lei in atteggiamenti equivoci con altri naufraghi e sarebbe dunque furibondo. Ma l'anticipazione clamorosa è quella rilanciata da Amedeo Venza, secondo cui la Elia avrebbe alzato le mani su Pietro, rifilandogli un sonoro ceffone in favor di telecamera. Lei avrebbe perso la pazienza perché lui avrebbe avuto atteggiamenti equivoci con qualche single della trasmissione di Filippo Bisciglia. "Volano sberle... Il falà lo vedremo verso l'ultima puntata... Lei avrebbe alzato le mani a Pietro per via del comportamento poco corretto all'interno del villaggio". Insomma, ai ferri corti. Anzi cortissimi. Tanto che da più parti rimbalza la voce secondo la quale Antonella Elia e Pietro non resisteranno a questa edizione di Temptation Island. Scoppiati?

