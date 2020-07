Lorella Cuccarini, il "contentino" in Rai: cosa le affidano dopo l'epurazione (e perché non basta)

08 luglio 2020 a

Lorella Cuccarini dovrebbe condurrà lo Zecchino d'oro nonostante il piccolo scandalo che ha provocato accusando il collega Alberto Matano di maschilismo nell'ultima punta della Vita in diretta. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha infatti incontrato la Cuccarini per comunicarle la mancata riconferma a La vita in diretta e per annunciarle l'intenzione di affidarle nuovi programmi in futuro.

Tra le proposte in questione ci sarebbero, come già anticipato, anche uno show in prima serata in stile Fantastico. In attesa del clamoroso ritorno allo show del sabato sera, per la conduttrice è pronta la gara canora dei piccoli cantanti che quest'anno è stata condotta da Antonella Clerici. La messa in onda dovrebbe avvenire tra novembre e dicembre, come ogni anno (non è ancora chiaro se anche quest’anno la finale verrà trasmessa in prima serata, come nel 2019)

