Temptation Island, spunta un video clamoroso: Annamaria, gesto estremo? Tam-tam impazzito

A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata dell'edizione di Temptation Island su Canale 5, alla conduzione Filippo Bisciglia, il tam-tam impazzito. Tutta colpa di un video finito su Instagram, pubblicato dalla produzione, tutto dedicato ad Antonio e Annamaria. I due sono profondamente in crisi e nelle immagini si vede lei sconvolta, si ipotizza dopo aver a sua volta un video del suo ragazzo impegnato a "farfallonare" in modo eccessivo con quale tentatrice. Ma non solo: nelle immagini si vede Annamaria intenta a fare la valigia. E il tam-tam riguarda proprio quel gesto: è pronta a lasciare? Stando alle immagini, l'ipotesi è più che concreta. Inconsolabile, Annamaria potrebbe subito lasciare Temptation Island. E nemmeno i tentativi di frenarla delle altre ragazze, al grido di "ti calmi un attimo?", sembravano riuscire a sortire effetti...

