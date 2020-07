Temptation Island, la strategia diabolica di Anna: per avere un figlio manda fuori di testa Andrea

Francesco Fredella 10 luglio 2020 a

Rewind! Sembra un film già visto. Siamo a Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Andrea (fidanzato di Anna) ha dieci anni in meno rispetto alla sua compagna. Alla prima puntata fa volare una sedia. Adesso non apprezza la recita di Anna che vuole farlo ingelosire. Unico fine: convincerlo a dire sì ad avere un figlio (dopo il matrimonio). Andrea, al contrario, ribadisce il suo no alle richieste della fidanzata: “Io a 28 anni sai quante ne trovo”, si fa scappare parlando con gli altri partecipanti del reality.

Al faló poi Andrea, come un disco rotto, vede nuovamente la sua compagna recitare la solita messa in scena. Si fa vedere, infatti, sempre più vicina al tentatore Carlo con il solo scopo di farlo ingelosire. “O mi portate Anna qua o vado io di là” afferma Andrea rivolgendosi al conduttore del reality. “Non so se la sua fa ancora parte di una strategia ma la cosa mi fa stare male”. Andrea non ha la certezza che sia tutta finzione e, su consiglio di Filippo, decide di non prendere alcuna decisione affrettata e di ascoltare i consigli degli altri fidanzati.

