Reazione a Catena, clamoroso diktat di Marco Liorni al tizio del pubblico: "In mutande? Alzati". E su Rai 1...

12 luglio 2020 a

a

a

Una gag che ha strappato un sorriso, quella di Marco Liorni nel corso della puntata di Reazione a Catena in onda su Rai 1 sabato 11 luglio. In collegamento, 32 spettatori via skype, nuova modalità di partecipazione al tempo del coronavirus: i volti del pubblico erano proiettati in studio per tutta la durata della trasmissione, su degli schermi laterali. E in apertura di puntata, Liorni si è rivolto ai 32 chiedendo: "Non è che siete in mutande...?". Dunque, ha chiesto a uno di loro di alzarsi e di farsi inquadrare per intero: "No, quelli sono pantaloncini. Non mutande", ha chiosato il conduttore. Già, Liorni temeva che qualcuno del pubblico fosse semi-svestito e, chissà, che venisse inquadrato per errore durante la trasmissione.

L'Eredità, "neppure il coronavirus": bomba di Maurizio Costanzo su Flavio Insinna

Italia Sì, Elena Santarelli fa calare il gelo: "Belen Rodirguez è mai ventua?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.