Rai, Caterina Balivo esclusa dai palinsesti: ecco chi prende il suo posto, cambio di rete in vista?

Francesco Fredella 14 luglio 2020

a

a

Da una parte ci sono i conduttori che preparano i bagagli, dall’altra quelli che arrivano. O cambiano Rete. Fabio Fazio, ad esempio, torna su Rai3: dove tutto ebbe inizio). Lascia l’ammiraglia. Il prossimo 16 luglio, secondo indiscrezioni, verranno presentati i nuovi palinsesti Rai. Le prime novità non mancano e trapelano dalle stanze dei bottoni (dove viene messa nero su bianco la prossima stagione televisiva).

Al mattino, negli studi di Saxa Rubra, arriva Marco Fritella (conduttore del Tg1 delle 13) con Monica Giandotti. Confermata anche Eleonora Daniele con Storie italiane, il programma del daytime di Rai1 - pluripremiato - ricco di inchieste, attualità e grandi interviste. Addio a “La prova del cuoco” che va in pensione, come detto. Al suo posto, dopo la bocciatura de “La casa nel bosco”, per la Clerici arriva “E’ già mezzogiorno” (in onda dalla sede Rai di Milano). Si tratta di un grande ritorno per Antonella nazionale. Secondo i rumors, per lei ci sarà anche un programma del tipo “The voice senior”. Bye bye anche Caterina Balivo, che non è in lista nei prossimi palinsesti. In quella fascia vedremo Serena Bortone con ‘Ogni mondo è paese’.

Il futuro della Balivo a Canale 5? Le parole di Mediaset parlano chiaro

Capitolo pomeriggio. Confermato Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta: edizione in solitaria, senza la Cuccarini. Un po’ come era avvenuto per Michele Cucuzza o Sposini in passato. Tra le novità maggiori il ritorno di Monica Maggioni con “60 minuti” e l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo “Ciao, Maschio”, un programma tutto nuovo. Poi spazio alla fiction (campione assoluta) a Ballando con le stelle e nel 2021 quasi sicuramente tornerà “Il cantante mascherato”. Non mancherà sull’ammiraglia la cultura con Alberto Angela e gli approfondimenti.

Su Rai2, invece, è pronta a tornare Paola Perego. Ma vedremo anche Milo Infante (che anni fa conduceva un programma che andava fortissimo). Confermata pure Simona Ventura e un’altra grande novità riguarda Carolina Rey con “Love game”: secondo i rumors si tratterebbe di un nuovo format molto simile a Uomini e donne. Ed il pubblico del programma di Maria De Filippi sembra che non l’abbia presa bene. Ma è davvero presto per giudicare. Poi il ritorno di Arbore con “Il processo a Sanremo”. Francesca Fagnani e Alessandro Giuli, invece, saranno al timone degli approfondimenti della seconda Rete. La vera novità di Rai 2 si chiama “Unposted”: il documentario di Chiara Ferragni.

