Ogni Mattina, Adriana Volpe adesso sbotta: online, questo pesantissimo post

Francesco Fredella 14 luglio 2020

a

a

Un hashtag per mettere le cose in chiaro. La risposto più sintetica di sempre. Più pungente. Adriana Volpe, al centro della bufera per ascolti bassissimi a Tv8, sbotta. E scrive: #egioiasia. Adesso, l’ex vippona del Grande Fratello - che la scorsa settimana a Ogni mattina ha superato di poco l’1% - se la prende con chi la accusa di attraversare un periodo difficile. Lavoro e matrimonio: secondo le malelingue sarebbe in crisi con Roberto Parli. Ma se ne discute dai tempi del Grande Fratello vip. Tra indiscrezioni e false verità, la Volpe ha sempre smentito la soffiata. Si parlava, addirittura, di un presunto flirt con Andrea Denver: notizia falsissima. Smontate, smentita, categoricamente. Da tutti. E solo pochi giorni fa, addirittura, aveva fatto gli auguri a suo marito per l’anniversario di matrimonio. Gli ascolti di Tv8, però, sono da incubo. A due settimane circa dal lancio del nuovo format, la Volpe non è riuscita a vincere. Una sfida molto difficile e lo sapevamo tutti. Ma l’asticella dello share resta molto bassa. E, questo, non è un buon segno.

