Michelle Hunziker torna con All Together now: sul palco, così. Irriconoscibile, travolta dalle critiche

Il gran ritorno in tv di Michelle Hunziker non coincide con un trionfo personale. La conduttrice svizzera, dopo la fine di Striscia la notizia, riporta su Canale 5 il suo All Together Now con una puntata speciale, "La Supersfida" insieme a J-Ax. Lo show musicale ha visto alternarsi sul palco 100 personaggi famosi, con, tra gli altri, Iva Zanicchi, Le Donatella, Mietta, Silvia Mezzanotte ex voce dei Matia Bazar.

Ma gli occhi dei telespettatori erano tutti per la padrona di casa: la Hunziker si è presentata con un taglio di capelli inedito, caschetto sbarazzino, e soprattutto un look molto mascolino con completo total black, pantalone dritto e giacca (poi sparita). Conduzione impeccabile e ironia, certo, ma molti telespettatori sui social lamentano la mancanza di un tocco di femminilità in più. Che a Michelle, per inciso, non manca certo.

