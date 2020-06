Michelle Hunziker, la showgirl diletta i fan sfoggiando su Instagram un corpo perfetto

30 giugno 2020 a

Michelle Hunziker diletta i fan sfoggiando su Instagram due foto in bikini (rosso e giallo) che la rendono sexy per i suoi tanti follower. La conduttrice, 43enne, di Striscia La Notizia indossa prima un bikini giallo a fantasia mentre, immortalata su Instagram, si tuffa dalla barca: pancia piatta, gambe e braccia toniche sono di serie. Per non parlare invece del due pezzi a righe rosse e bianche.

La Hunziker segue un programma di allenamenti personalizzato che poi pubblica sul suo profilo Instagram, lezioni che diventano social e che sono molte seguite. A beneficiare dell’allenamento di Michelle è anche sua figlia Aurora Ramazzotti che in bikini fa a gara con la madre per ricevere complimenti.

