Michelle Hunziker, forme strabordanti: il pesantissimo sospetto su questa foto

09 luglio 2020 a

a

a

Michelle Hunziker è sempre uno spettacolo per gli occhi, il tempo per lei sembra non passare mai. A 43 anni è ancora in splendida forma, come si evince dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo. Il quale avanza però il sospetto di un ritocchino: paparazzata al mare con il marito Tommaso Trussardi e le due figlie piccole, Michelle sfoggia un fisico pazzesco ma la parte superiore del costume non riesce a contenere il suo seno. Al punto che la rivista avanza il sospetto che la Hunziker sia ricorsa al chirurgo. Per ora sono soltanto illazioni, di certo c’è che le forme della presentatrice di Striscia la Notizia sono ancora da capogiro. Tra l’altro Michelle è stata protagonista di un piccolo intoppo, raccontato da Nuovo: mentre era in acqua con la figlia e cercava di aiutarla a salire su una piccola stavolta da surf, il costume non ha retto il seno prosperoso e ha avuto un momento di cedimento. Accortasi del piccolo incidente, la Hunziker è subito corsa ai ripari sistemando il tutto.

Michelle Hunziker, uno tsunami nel mar Adriatico. In bikini così: fisico perfetto e Lato B "scolpito" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.