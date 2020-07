Vita in diretta estate, Sandra Milo e la gaffe a luci rosse: "Il maschio insemina...". Andrea Delogu: "Stai attenta"

15 luglio 2020 a

Momenti di imbarazzo alla Vita in diretta Estate. In collegamento c'è Sandra Milo, al solito imprevedibile. Direttamente da un campo di angurie, l'attrice musa di Federico Fellini si abbandona a una scivolosissima digressione botanica: "Sapete come nasce il cocomero? All'inizio ci sono due fiori, il fiore maschio e il fiore femmina. Il fiore maschio...". In studio, i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu iniziano a friggere temendo il peggio, tanto che la Delogu tra il serio e il faceto avverte la sua ospite: "Stai attenta...". Ma la Milo prosegue imperterrita: "Il fiore maschio insemina quello femmina e il fiore femmina poi fa nascere il frutto. È solo la cocomera che lo fa nascere". La Delogu si scioglie in una risata: pericolo scampato.

