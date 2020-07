Barbara Palombelli vuota il sacco sull'arma segreta per la concentrazione: "Lo pratico due volte a settimana"

19 luglio 2020 a

Barbara Palombelli pronta a tornare con Forum: "Il 24 agosto girerò il promo e dal 14 settembre si torna in diretta”, ha anticipato a Tele Più sulla trasmissione di Rete Quattro che da anni la vede alla conduzione. “In quarantena - ha poi proseguito - molti italiani a casa in telelavoro hanno scoperto Forum. Prima non lo vedevano perché erano in ufficio”. Insomma, grandi novità in vista.

E a chi le chiede come riesce a conciliare il tanto lavoro con la vita privata, la conduttrice risponde con una semplice parola: lo yoga. “È la mia arma segreta - ha ammesso -. Lo pratico due volte alla settimana, mi aiuta a mantenere la concentrazione”. Appuntamento dunque alla prossima stagione che - “facciamo le corna” dice lei - sarà sicuramente un altro record.

