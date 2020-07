Giorgia Meloni zittisce i buonisti pro-omologazione: "La canzone di John Lennon? Se uno non conosce l'inglese è bella"

22 luglio 2020 a

"Ma lei condivide quanto fatto dalla leghista Ceccardi che ha invitato i bambini del suo comune a non cantare la canzone di John Lennon?". Questa la domanda che Luca Telese rivolge a Giorgia Meloni a In Onda. Immediata la replica con cui in un secondo zittisce i buonisti: "Imagine di John Lennon è l’inno dell’omologazione mondialista. Io credo alle identità, un mondo senza identità non è il mio prototipo, chi non ha identità è solo un consumatore per le multinazionali". E ancora durissima: "La canzone è bella, se uno non conosce l'inglese. È un testo che non mi appassiona: l'identità è importante".

La Meloni, ospite nel salotto di La7, ha dato il meglio di sè con David Parenzo: tra i due non scorre buon sangue e la leader di Fratelli d'Italia di fronte a certe inadeguatezze non resiste: "Orban ha sostenuto l'Italia nella trattativa con l'Ue per suoi interessi", ha tuonato il conduttore. Immediata la replica della diretta interessata che subito lo ha azzerato: "Io non so che film tu abbia visto, ma non hai capito nulla".

