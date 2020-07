Giorgia Meloni, l'appello a In Onda a Mattarella: "È lui ad avere lo strumento per sciogliere le Camere"

21 luglio 2020 a

Giorgia Meloni si appella a Sergio Mattarella. Ospite di Luca Telese e David Parenzo su La7 a In Onda, la leader di Fratelli d'Italia lancia un chiaro messaggio a Sergio Mattarella: "Se la democrazia in Italia ha ancora valore, quando si vota in regioni così importanti, se ancora una volta si dovesse affermare che il popolo sta da un’altra parte, penso che ognuno dovrebbe fare le proprie valutazioni. L’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere, è lo strumento di cui dispone il presidente della Repubblica quando dovesse rendersi conto che c’è una distanza siderale tra quello che vuole la gente e quello che accade nel Palazzo".

Le regionali, dove il centrodestra correrà unito, sono per il governo tutte in salita. Motivo, tra i tanti, i dissidi tra alleati: da una parte il Pd intenzionato a presentarsi insieme ai grillini, dall'altra il Movimento 5 Stelle che teme la reazione dei ribelli contrari all'alleanza con i dem. Non solo però perché a preoccupare maggiormente i giallorossi sono le roccaforti rosse. Qui, in caso di vittoria di Lega, Fdi e Forza Italia, il presidente della Repubblica sarà chiamato a tenerne conto.

