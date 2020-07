Giorgia Meloni bacchetta David Parenzo a In Onda: "Orban è stato solidale con l'Italia, non so che film tu abbia visto"

21 luglio 2020 a

a

a

Pochi minuti da inizio puntata che gli animi si scaldano. Giorgia Meloni torna a In Onda su La7 nella serata di martedì 21 luglio e, come ha già dimostrato, non le manda di certo a dire a David Parenzo. La leader di Fratelli d'Italia sta spiegando il vertice europeo sul Recovery Fund ribadendo ancora una volta che ha fatto il tifo per l'Europa: "Potevamo ottenere di più", esordisce mentre Parenzo irrompe: "Ma questa trattativa ha dimostrato che il tema del sovranismo non esiste più".

Video su questo argomento Recovery Fund, Toninelli indegno: grottesca video-esultanza, balle e insulti a Salvini e Meloni

"Da sempre i mass media hanno semplificato il significato: io sapevo che i sovranisti erano quelli che tenevano ai propri interessi, mentre gli europeisti quelle che tenevano all'interesse dell'Ue", ribatte la Meloni per poi continuare: "Quello che abbiamo visto a Bruxelles è che a comportarsi da sovranisti sono stati i socialisti, i PPE e i liberali, tutti amici di Pd e compagni. Il nemicone Orban invece è stato solidale con noi". Una frase che ha scatenato il conduttore che subito stizzito ha detto: "In realtà lui la fatto per altri interessi, poi li vedremo". Niente da fare, la Meloni non si fa mettere i piedi in testa: "Non so che film tu abbia visto, ma stai sbagliando tutto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.