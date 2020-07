Temptation Island, tra Anna e Andrea finisce in disgrazia e insulti: "Parac***", "Mai più"

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

Anna provoca Andrea. Una tattica inutile. Lui sbotta di brutto. Il tutto a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 23 luglio. Anna aveva detto: “Sono un’attrice nata”. E Andrea aveva fatto volare una sedia alla prima puntata. Non si sente sicuro e non vuole sposarla: forse per la differenza d’età. Lei lo stuzzica giocando con i tentatori. Lui scoppia. “Ho visto cose forti. Oggi mi sta mancando di rispetto continuando la sua strategia. Così mi allontana. Io valgo tanto. Mi sono stufato di vedere questo film”, tuona Andrea. Ma Anna inizia a capire che la storia con Andrea sta andando a pezzi. “Vorrei che Andrea pensasse più alla nostra storia d’amore. Riconferma sempre quello che dice”, parola di Anna. Un falò davvero rovente. “Sono stato troppo buono”, dice Andrea. “Ho subito e sono stato zitto e non ho preso la porta per andarmene. Sono stato troppo buono io a non avere il polso fermo. Se ci lasciassimo non rifarei, con un’altra, lo stesso errore che ho fatto con Anna. Devo mettermi sopra un piedistallo”. Anna cerca di rimediare, ma è crisi profonda. “Non ho più parole, sono spiazzata da quello che ho visto. Lui non lotta per la nostra storia. Lui è un paraculo. Con me sta crescendo, sta facendo scuola con me. Lo sto crescendo bene”, dice al falò. La coppia scoppia.

